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На Удальцова составили протокол о нарушении запрета на посещение массовых мероприятий

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов сообщил, что на него составлен протокол за нарушение административного надзора.

"Сегодня мне вручили протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.24 КоАП РФ (невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре)", - сказал Удальцов "Интерфаксу". Он уточнил, что протокол в ближайшее время будет направлен в мировой суд, дата заседания пока не назначена.

По словам Удальцова, протокол был составлен из-за того, что оппозиционер 1 мая давал интервью журналистам примерно в 100 метрах от входа на протестную демонстрацию левых сил и тем самым нарушил запрет на посещение массовых мероприятий, установленный ему до 2021 года в рамках административного надзора.

Наказание по данной статье предусматривает штраф до 1500 рублей либо административный арест до 15 суток.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области, отбыв полный срок наказания.

Сергей Удальцов

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