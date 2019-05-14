Жительница Уфы вышла замуж за покойника ради квартиры

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Жительницу Уфы приговорили к условному сроку за то, что она ради наследства сфабриковала документы о браке с умершим мужчиной.

"Подсудимая узнала, что у ранее незнакомого ей мужчины, скончавшегося более года назад, осталась однокомнатная квартира. Она приобрела свидетельство о заключении брака, содержащее ложные сведения о заключении брака между ней и покойным", - сообщила пресс-служба СК во вторник.

Подделка была обнаружена в суде, куда 51-летняя фигурантка подала иск о признании за ней права собственности на квартиру.

Женщину признали виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Суд приговорил ее к четырем годам и двум месяцам лишения свободы условно.