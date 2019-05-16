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Сын ингушского депутата-единоросса арестован по подозрению в терроризме

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Член фракции "Единая Россия" в Народном собрании Ингушетии Закрий Мамилов сообщил об аресте своего сына по уголовного делу о терроризме.

"Насколько мне известно, сейчас мой сын находится в СИЗО в городе Кашира. Мы пытались обжаловать меру пресечения в Московском областном суде, но у нас не получилось", - сказал парламентарий журналистам в четверг.

По его словам, его сын подозревается в совершении преступления по статье 205 УК РФ (террористический акт). Он арестован на два месяца.

При этом Мамилов отметил, что его сын давно живет в Подмосковье и работает прорабом на стройке.

"С ним работали люди разных национальностей, в том числе узбеки, таджики. В ходе обыска 29 апреля силовики не нашли у него ничего запрещенного", - добавил парламентарий.

По его данным, по этому делу в Московской области были задержаны несколько человек.

Ингушетия

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