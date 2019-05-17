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Россия примет ответные меры на санкции США, связанные с актом Магнитского

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия ответит на принятые в США санкции по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в США.

"За этими шагами последуют ответные меры. Мы всегда отмечали, что это не наш выбор отвечать таким образом. Мы стремимся сотрудничать с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому и считаем, что это правильный вариант", - отмечается в сообщении.

"Более того, эти неконструктивные решения явно идут вразрез с позитивным прогнозом недавних российско-американских переговоров в Сочи", - отмечает посольство России.

Власти США в рамках действия "закона Магнитского" внесли в санкционные списки пять граждан РФ, а также специальное подразделение СОБР "Терек".

Рамзан Кадыров в четверг заявил "Интерфаксу", что авторы санкционного списка бойцов СОБР "Терек" будут включены в аналогичные "черные списки" Чеченской республики.

список Магнитского Россия США

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