В недоверии Дмитрию Медведеву признались 60% россиян

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - 60% россиян сообщили, что не доверяют главе российского правительства Дмитрию Медведеву, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Как сообщает социологический центр, 32% опрошенных выбрали вариант "безусловно не доверяют", 28% - "скорее, не доверяют".

При этом доверяют председателю правительства 32% респондентов (11% "полностью доверяют", "скорее доверяют" - 21%).

Деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева положительно оценивают 30% опрошенных, противоположной точки зрения придерживаются 48% участников опроса.

Почти две трети россиян (62%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо справляется со своей работой, столько же сограждан доверяют главе государства (24% полностью доверяют, 38% - скорее доверяют).

Недовольны деятельностью Путина 26% россиян, не доверяют ему 31% опрошенных. В случае, если выборы главы государства состоялись бы в ближайшее воскресенье, за действующего президента проголосовали бы 49%, отмечают социологи ФОМ.

Опрос был проведен 11-12 мая среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектов РФ.