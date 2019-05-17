AZUR air отменит питание на рейсах менее 5 часов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air с 1 июня отменяет питание на всех рейсах длительностью менее 5 часов, сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика.

"Для пассажиров эконом-класса будут предложены только горячие напитки и вода. Для пассажиров бизнес-класса на рейсах до 5 часов полета услуга питания сохранится в полном объеме", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, решение принято "исходя из конъюнктуры рынка авиаперевозок, на которую воздействуют несколько факторов". "В их числе существенный рост стоимости авиационного топлива - минимум на 30% в 2018 году", - отметил он. Вторая причина - рост аэропортовых сборов "вследствие реализации операторами аэропортов масштабных инвестиционных программ".

"Сокращение питания на коротких рейсах в экономическом классе позволит как минимум оставить стоимость услуги на прежнем уровне, а также при благоприятных макроэкономических факторах приведет к снижению стоимости перевозки", - заявили в AZUR air.

В компании также отметили, что при вылетах из Санкт-Петербурга будет предложена услуга дополнительного заказа питания "Ресторан на борту". Такую же услугу при вылетах из базового аэропорта "Внуково" планируется внедрить в этом летнем сезоне.

"Предоставление стандартных рационов питания на рейсах длительностью более 5 часов авиакомпания оставляет неизменным", - добавили в компании.

AZUR air - крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. Также в марте перевозчик объявил о начале сотрудничества с туроператором TUI Россия. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.