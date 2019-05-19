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В Хабаровске задержали двух граждан КНР по делу о мошенничестве на $2 млрд

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU -- Двое китайских граждан, обвиняемых в многомиллиардном мошенничестве на своей родине, задержаны в аэропорту Хабаровска, сообщила "Интерфаксу" представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники транспортной полиции в аэропорту города Хабаровска по инициативе отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю и в рамках приграничного сотрудничества с МОБ КНР (министерство общественной безопасности КНР - ИФ) в провинции Хэйлунцзян задержали двоих находящихся в розыске обвиняемых в пирамидальном селлинге на территории Китая", - сказала Волк.

41-летний мужчина и 66-летняя женщина входили в руководство преступного сообщества. Для осуществления противоправной деятельности ими была создана коммерческая организация, которая состояла более чем из 50 тыс. сотрудников, сказала представитель МВД РФ.

"По предварительным подсчетам, в результате противоправной деятельности пострадало свыше 1,5 миллиона человек, сумма причиненного ущерба составила порядка 13,4 млрд юаней (почти 2 млрд долларов - ИФ)", - добавила Волк.

Хабаровск МВД Китай

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