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Восемь российских регионов в этом году получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Школы в восьми регионах РФ получат задания ЕГЭ в 2019 году по защищенным интернет-каналам, в дальнейшем эксперимент планируется распространить на большинство учебных заведений страны, заявил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.

"Восемь субъектов Российской Федерации в виде эксперимента в этом году получат КИМы (контрольно-измерительные материалы - ИФ) по защищенным каналам интернета. Желающих было больше 40 регионов, но мы не стали рисковать. В эксперименте участвуют Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области", - сообщил Музаев в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Он отметил, что участвующие в эксперименте регионы получат зашифрованные файлы, которые затем "будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат от нас ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы".

"В восьми регионах в этом году будет почти идеальная картина с точки зрения технологии проведения, к которой мы шли долгие годы. Только на федеральном уровне такой технологичный подход экономит ежегодно около 250 млн, а региональная экономия, вероятно, в два раза больше", - добавил замглавы Рособрнадзора, уточнив, что по завершении экзамена "дети будут следить, как сканируются их работы".

Если эксперимент пройдет успешно, то, вероятно, "в следующем году подавляющее большинство регионов будет работать по этой схеме", а "через два года это станет обязательным для всей страны", сказал в беседе с изданием Музаев.

Рособрнадзор ЕГЭ

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