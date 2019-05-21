Ученые обнаружили необычные лавовые пещеры на Камчатке

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Специалисты Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН провели исследование лавовых пещер, образовавшихся в результате последнего извержения вулкана Толбачик на Камчатке, сообщает во вторник пресс-служба Института.

"Группа специалистов Института при содействии спелеологов исследовали последствия трещинного извержения вулкана Толбачик 2012-2013 годов", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории активного вулканизма ИВиС Александра Белоусова.

Белоусов отметил, что извержение продолжалось девять месяцев, гигантские объемы изливающейся лавы на его начальном этапе (до 400 кубометров в секунду) сформировали сложно построенное лавовое поле, в недрах которого образовалось более 10 крупных пещер.

Общая площадь лавового поля достигла 40 кв. км, объем - 0,7 кубических км, максимальная толщина лавовых наслоений - 70 м.

"Такие крупные излияния лавы происходят нечасто и поэтому представляют большой интерес для науки. Однако проникнуть в лавовые пещеры сразу после извержения невозможно - температура там превышает 1 тыс. градусов. Но пещеры со временем остывают и становятся доступны для исследований", - пояснил ученый.

Картирование лавовых пещер, образовавшихся после последнего извержения Толбачика, показало, что их максимальная длина составляет 357 м, характерная ширина - около 10 м при высоте 3-10 м, а самый крупный обнаруженный зал имеет высоту до 20 м.

"Неожиданным оказалось обнаружение в обследованных пещерах необычных натечных образований. Кроме черных и темно-коричневых базальтовых "сосулек", типичных для лавовых труб, ученым встретились сталактиты и сталагмиты, состоящие из белоснежного, желтоватого, красноватого, зеленоватого или голубоватого полупрозрачного кристаллического вещества. Установлено, что их основу составляет сульфат натрия с примесями других веществ", - сообщил Белоусов.

Предполагается, что первоначально эти минералы образовались из газов, выделяющихся из текущей лавы. Когда температура пород лавового поля понизилась до 100 градусов Цельсия, по трещинам началось просачивание атмосферных осадков, растворяющих и переносящих эти вещества в находящиеся ниже пещеры.

Побочное извержение вулкана Толбачик, расположенного в Усть-Камчатском районе, началось 27 ноября 2012 года. В трещине на склоне вулкана образовались два центра выхода лавы с температурой около 1 тыс. градусов.

Извержение получило название "Трещинное извержение имени 50-летия Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН на Толбачинском долу". До этого Толбачик молчал 36 лет, его предпоследнее сильное побочное извержение произошло в 1975-1976 годах.