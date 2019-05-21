В Думе предложили заменить аудиозаписью письменное согласие на помощь от "скорой"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Процедура получения от пациента согласия на медпомощь от бригад скорой помощи должна быть упрощена, чтобы не требовалось письменного согласия, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Он отметил, что сейчас это возможно, "в том числе, в отношении лиц, страдающих опасными для окружающих заболеваниями, тяжёлыми психическими расстройствами или совершивших общественно опасные деяния".

Депутат полагает, что каждая бригада медиков могла бы иметь аудиорегистратор, который зафиксирует устное подтверждение родных или близких в том, что "скорую" действительно вызывали они, а также диагноз, рекомендуемые врачом меры и какие препараты врач будет вводить.

В настоящее время на каждый из этих вызовов необходимо оформить письменное добровольное согласие на медицинское вмешательство, сказал Морозов. При этом, согласно инструкции, в документе должно быть прописано буквально каждое действие медика, с которым столкнется пациент, а также последствия такого действия.

На эти действия уходит порядка пяти минут, что в условиях неотложной помощи принципиально недопустимо, считает парламентарий.

Соответствующие поправки в ближайшее время планируется внести на рассмотрение Госдумы, добавил председатель комитета.