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Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск "скорой помощи"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду рассмотрит во втором, основном чтении пакет законопроектов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за воспрепятствование доступа врачей к больному, в том числе за непропуск кареты "скорой помощи".

В первом чтении законопроект был принят в июне 2017 года после серии громких случаев, когда водители не пропускали машины "скорой помощи", в том числе во дворах, что приводило к смерти пациентов.

Самое суровое наказание законопроектом предусмотрено в случае смерти пациента - до четырех лет лишения свободы. Если пациенту в результате был причинен тяжкий вред здоровью на выбор суда - штраф до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.

Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливают административное наказание за воспрепятствование деятельности медработника по оказанию медицинской помощи в виде штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Одновременно поднимается штраф за непропуск любых машин спецслужб, но только если у них есть мигалка синего цвета и спецраскраска на бортах - "скорая помощь", патрульные машины полиции. Штраф устанавливается от 3 тыс. до 5 тыс. рублей либо лишение прав до одного года. Сейчас - штраф 500 рублей, либо лишение прав до трех месяцев.

Госдума

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