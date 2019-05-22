Экс-главу бурятского поселения приговорили к 7,5 годам заключения за самосуд

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Суд в Бурятии вынес приговор руководившему Верхнеторейским поселением Вячеславу Надайнову и двум его сообщникам, признав их виновными в смерти человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"В конце февраля 2018 года Найданову стало известно, что в село Верхний Торей навестить престарелую мать приехал некогда живший здесь 56-летний мужчина, который в прошлом судим за ряд насильственных преступлений, совершенных им в отношении односельчан. Поэтому его приезд местные жители восприняли враждебно", - говорится в сообщении.

В связи с этим глава поселения встретился с бывшим земляком и потребовал, чтобы тот не задерживался в селе и как можно скорее уезжал.

Мужчина не послушался и остался. Глава села и два его приятеля решили его проучить и сильно избили.

"Несмотря на усилия врачей, мужчина вскоре скончался от травм головы, многочисленных переломов ребер с повреждением внутренних органов", - отмечает управление.

Суд приговорил бывшего руководителя поселения по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего) к 7,5 годам, его сообщников - к 7 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.