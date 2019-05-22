Предприятие "Роскосмоса" закупит 2 тыс. пиявок

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Одна из ведущих российских компаний-разработчиков спутников "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева закупит 2 тыс. медицинских пиявок, говорится в материалах на портале госзакупок.

"Пиявки медицинские должны быть аптекарскими или лечебными. Вдоль спины расположены продольные оранжевые полосы с правильно повторяющимися расширениями. Брюшная сторона имеет оливково-зеленую окраску с черными продольными полосами по бокам", - говорится в документации тендера.

В документации тендера уточняется, что пиявки должны поставляться в голодном состоянии, их масса должна составлять от 0,5 до 3 грамм, размер от 8 до 12 см.

Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.

"Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева входят в госкорпорацию "Роскосмос". Предприятие занимается разработкой космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии.