Поиск

Предприятие "Роскосмоса" закупит 2 тыс. пиявок

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Одна из ведущих российских компаний-разработчиков спутников "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева закупит 2 тыс. медицинских пиявок, говорится в материалах на портале госзакупок.

"Пиявки медицинские должны быть аптекарскими или лечебными. Вдоль спины расположены продольные оранжевые полосы с правильно повторяющимися расширениями. Брюшная сторона имеет оливково-зеленую окраску с черными продольными полосами по бокам", - говорится в документации тендера.

В документации тендера уточняется, что пиявки должны поставляться в голодном состоянии, их масса должна составлять от 0,5 до 3 грамм, размер от 8 до 12 см.

Всего на закупку пиявок выделено 89 тыс. рублей. Запланировано шесть поставок по 300 штук с периодичностью один раз в два месяца.

"Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева входят в госкорпорацию "Роскосмос". Предприятие занимается разработкой космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии.

Роскосмос

Новости

Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчете "Газпрома"

Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчете "Газпрома"

Алсу впервые прокомментировала скандал с ее дочерью на шоу "Голос. Дети"

Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов из "Коммерсанта"

Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов из "Коммерсанта"

Все увольняющиеся из "Коммерсанта" журналисты прекратили работу в издании

Все увольняющиеся из "Коммерсанта" журналисты прекратили работу в издании

Авиакомпанию iFly оштрафовали за взятку представителю Росавиации

Из "Коммерсанта" уволили половину журналистов, написавших заявления об уходе

Дело сенатора Арашукова

Арашукова лишили полномочий сенатора

Арашукова лишили полномочий сенатора

В Госфильмофонде, Эрмитаже и Большом театре нашлись нарушения при использовании бюджета

"Ведомости" узнали о тестировании в полиции компактных камер для распознавания лиц

"Ведомости" узнали о тестировании в полиции компактных камер для распознавания лиц

Последний Ту-134 прилетел в Новосибирск, чтобы стать экспонатом музея

Последний Ту-134 прилетел в Новосибирск, чтобы стать экспонатом музея
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');