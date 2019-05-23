Антарктическую станцию "Русская" расконсервируют в интересах "Роскосмоса"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Расконсервация российской антарктической станции "Русская", "замороженной" почти 30 лет назад, начнется в 2020 году. Об этом сообщил журналистам в четверг замдиректора НИИ Арктики и Антарктики Александр Клепиков.

Как рассказал Клепиков, станция была законсервирована в 1990 году, с тех пор полярники посещали ее три раза, но полноценно ее работа не возобновлялась. На этот раз расконсервация объекта инициирована "Роскосмосом".

"Роскосмос" сейчас присутствует почти на всех наших станциях, кроме "Востока", устанавливает свою аппаратуру для слежения за российскими спутниками, нашими космическими аппаратами. Им нужна точка как раз в районе станции "Русская", потому что когда там пролетает наш спутник, то он невиден", - сказал ученый.

Он отметил, что станция "Русская" является уникальной, поскольку "находится на побережье в очень труднодостижимом районе, Тихоокеанском секторе Антарктиды".

"Временное "окно", в которое можно подойти к станции "Русская", составляет три недели, это условно с 15 февраля по 10 марта. Мы в 2020 году ее посетим, завезем часть грузов, и проведем обследования, посмотрим, что там пригодно для жилья, что нет. А уже в 2021 году там высадится группа сезонников, которые приведут станцию в режим, возможный для работы. Там главное - замена дизеля и средств связи", - сказал Клепиков.

Станция "Русская", основанная в 1980 году, была законсервирована через 10 лет работы.