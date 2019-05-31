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РФ продолжит развивать военную инфраструктуру в Арктике

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Работа РФ по развитию военной инфраструктуры в Арктике будет продолжена, сообщил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

"В числе приоритетных задач остаётся целенаправленная деятельность по развитию и совершенствованию инфраструктуры в Арктике, поддержание высокой боеготовности сил и войск флота", - сказал Моисеев журналистам.

Вице-адмирал сообщил, что Северный флот намерен осваивать новые образцы вооружения и техники.

"Личный состав флота продолжит участвовать в программах испытания новейших кораблей, в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань", - сказал Моисеев.

Он отметил, что флот будет проводить мероприятия во всех районах Северного Ледовитого океана.

"Мы на регулярной основе будем присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе, обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути", - сказал вице-адмирал.

Россия

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