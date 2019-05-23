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В красноярском парламенте призвали к запрету Minecraft из-за гиперактивности детей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU Депутат Законодательного собрания Красноярского края от "Единой России" Владимир Ренгардт предложил запретить компьютерную игру Minecraft из-за пропаганды насилия.

Такое заявление он сделал на сессии краевого парламента в четверг после отчета уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Мирошниковой.

По словам депутата, накануне он побывал в детской библиотеке, где увидел нескольких подростков, которые играли на своих смартфонах в игру Minecraft.

"Вы понимаете, эти игры вообще надо запретить, и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Что пропагандируется в игре Minecraft? Насилие. Поэтому и возникает гиперактивность", - сказал Рейнгардт на сессии.

Рейнгардт является депутатом Заксобрания края с 2011 года. С 2007 по 2018 годы был начальником Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Minecraft - компьютерная игра с открытым игровым миром, главной особенностью которого является практически неограниченная возможность создания пространств и объектов из специальных блоков, напоминающих детали конструктора LEGO. Игровой процесс строится на добыче и размещении блоков, борьбе с врагами и преодолении различных препятствий.

Красноярский край Minecraft

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