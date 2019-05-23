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Задержан "авторитет", причастный к покушению на губернатора Волгоградской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Москве задержан "криминальный авторитет" Евгений Ремезов, причастный к покушению на главу Волгоградской области Андрея Бочарова, сообщает в четверг ФСБ.

По версии следствия, он причастен к попытке поджога дома Бочарова в 2016 году. Тогда неизвестный перелез через забор бросил в сторону дома бутылку с зажигательной смесью, однако она не долетела до здания и потухла на земле.

По версии ФСБ, Ремезов организовал покушение с целью запугать главу региона в связи с отчуждением в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда, который находился в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур.

В результате расследования, было установлено пять человек, причастных к неудавшемуся поджогу. Трех из них задержали в 2017 году, один скрылся в США, где сейчас отбывает наказание за преступление, совершенное на территории этого государства.

После задержания сообщников Ремезов уехал из Волгоградской области и был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве и ряде других преступлений в отношении волгоградских предпринимателей.

ФСБ Волгоградская область Андрей Бочаров

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