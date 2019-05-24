Почти 50 телефонов пытались провезти в колонию в Бурятии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники исправительной колонии №8 города Улан-Удэ обнаружили крупную партию электроники, которую планировали завезти на территорию тюрьмы, сообщает пресс-служба Главного управления ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) по Бурятии в пятницу.

Все предметы были найдены во время осмотра автомобиля, завозившего материалы на производственный участок колонии.

"Между листами фанеры обнаружены и изъяты 47 сотовых телефонов, 21 зарядное устройство, 22 сим-карты, 13 гарнитур, 19 USB-кабелей и два USB-модема", - говорится в сообщении.

По факту обнаружения составлен административный акт по ст. 19.12 КоАП РФ (попытка передачи запрещенных предметов).

Виновным будет грозить штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией запрещенных предметов.