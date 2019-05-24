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СК и прокуратура нашли нарушения в домах для детей-сирот в Тайшете

На состояние этого жилья журналисты пожаловались Путину на форуме ОНФ в Сочи

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области руководители региональных Следственного комитета и прокуратуры нашли нарушения при строительстве и содержании трех многоквартирных домов, которые в Тайшете построили для детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СК.

Проверка выявила нарушения строительных норм и проектной документации, которые допустил застройщик ООО "Бирюсапромстрой", а также нарушения в содержании этих домов. Скоро будет дана правовая оценка действиям должностных лиц компании-застройщика, а также чиновников, которые разрешили ввести это жилье в эксплуатацию.

Выездную проверку в Тайшете провели и.о. главы Следственного управления СК по Иркутской области Дмитрий Вастьянов и прокурор области Александр Воронин, а также специалисты органов жилищного и строительного надзора.

Ранее в мае на форуме Общероссийского народного фронта в Сочи журналист из Иркутской области показал президенту Владимиру Путину видеосюжет о домах, которое в Тайшете построили для детей сирот. В доме, в котором с 2016 года живут 90 человек, растрескались стены и протекает крыша, а управляющая компания отказалась его обслуживать. Президент назвал ситуацию "очевидно криминальным случаем" и потребовал с этим разобраться.

После этой жалобы в пресс-службе региональной администрации заявили, что губернатор Сергей Левченко поручил проверить все такие проблемные объекты в регионе. Там также объяснили, что управляющая компания в Тайшете обслуживала дом для сирот полгода, но затем отказалась это делать из-за низкой собираемости коммунальных платежей. В Министерстве имущественных отношений Иркутской области заявили, что три года судятся с компанией-застройщиком из-за этих нарушений. Суд обязал компанию устранить все недоделки за свой счет, но на тот момент это решение не вступило в законную силу.

Сергей Левченко Иркутская область Тайшет Владимир Путин ОНФ Бирюсапромстрой Дмитрий Вастьянов Александр Воронин

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