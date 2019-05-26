Около 80 тыс. полицейских обеспечивали безопасность "последних звонков" в школах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Порядка 80 тыс. полицейских обеспечивали общественный порядок во время "последних звонков" в городах России, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Традиционно в конце мая в России во всех школах для выпускников звучит последний звонок. В этом году свыше 1,8 миллионов российских школьников уже приняли участие в праздничных линейках, приуроченных к окончанию учебного года. Празднования состоялись более чем в 40 тысячах образовательных организаций по всей стране", - сказала Волк.

По ее словам, для обеспечения охраны правопорядка и безопасности на торжественных мероприятиях задействовано около 80 тыс. сотрудников МВД России.

Также, отметила представитель МВД, для обеспечения безопасности привлечены представители общественных организаций правоохранительной направленности.

"Преступлений и нарушений общественного порядка не допущено",- подчеркнула Волк.

Во всех регионах страны праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку, продлятся до 31 мая, добавила она.