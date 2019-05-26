Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за праздника в Грузии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Движение грузовиков запрещено по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

Как отметили в пресс-службе, движение для большегрузных транспортных средств ограничено с 05:00 утра до 17:00.

Поясняется, что ограничение введено в связи с празднованием дня независимости Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.