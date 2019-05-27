В "Справедливой России" рассказали о трудностях в возрождении сбора стеклотары

Фото: ТАСС, Георгий Копытин

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Возобновлению приема стеклотары препятствует множество проблем, заявил "Интерфаксу" первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.

"Мы работаем над этим законопроектом, это сложный законопроект, поскольку нужно учесть интересы всех сторон, участвующих в этом процессе. Есть проблемы с санэпиднадзором, нет отечественного оборудования по утилизации банок, бутылок и так далее. Очень много выплыло проблем", - сказал Емельянов.

Ранее газета "Известия" сообщила, что "эсеры" готовят законопроект о приеме у населения стеклотары.

Пословам Емельянова, "эсеры" в июле планируют провести "круглый стол" для того, чтобы обсудить, как организовать прием тары, ее переработку или повторное использование, и какое законодательное регулирование здесь будет нужно.

Емельянов пояснил, что вопросы санитарной обработки касаются того случая, когда бутылки будут использоваться повторно.

По его словам, нет современного российского оборудования для того, чтобы перерабатывать эти бутылки.

"Кроме того, мы не должны перегрузить торговые сети дополнительной нагрузкой (если обязывать их принимать бутылки), в том числе финансовой, потому что это приведет к росту цен. Поэтому проблема довольно сложная", - сказал Емельянов.