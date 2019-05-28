На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

"Это крупнейшая находка за последние почти 30 лет: изумруд весом более двух килограмм был обнаружен в 1990 году. С тех пор самым большим (1,54 кг) был камень, найденный в 2018 году", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что работники прииска обнаружили изумруд в шахте на глубине 260 метров. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории - "зеленый", по сорту - к третьей в связи с наличием природных трещин.

Стоимость драгоценного камня вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн рублей. Ожидается, что предприятие направит выручку от продажи изумрудов на развитие производства.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мариинского прииска", находкой уже заинтересовались покупатели. "Изумруд был найден в мае. О стоимости самого изумруда говорить не можем - его уже покупают вместе с россыпью", - сообщил представитель пресс-службы.

Он не рассказал, кто является покупателем, однако заметил, что это не Гохран, который имеет приоритетное право скупать камни и самородки у добывающих компаний.

Изумрудно-бериллиевое месторождение в поселке Малышева является уникальным для России. Здесь многие годы добывали берилл и руду редких металлов для нужд оборонной и атомной промышленности. В 90-е годы возникла угроза затопления шахт и их полного разрушения. В 2008 году на федеральном уровне было поддержано ходатайство руководства Свердловской области о переходе рудника к новому собственнику. Малышевский рудник являлся обособленным подразделением АО "Калининградский янтарный комбинат", с 1 февраля 2018 года зарегистрировано как самостоятельное предприятие - АО "Мариинский прииск". 100% компании принадлежит предприятию "Ростеха" - "Калининградскому янтарному комбинату".

Ежегодно АО "Мариинский прииск" перерабатывает 94 тыс. тонн руды, а также добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.