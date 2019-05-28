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Около 100 больничных дел оказались на свалке в Татарстане

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Татарстане началась проверка после обнаружения на несанкционированной свалке около 100 больничных медкарт, сообщает пресс-служба министерства экологии республики.

По данным ведомства, свалка обнаружена вблизи села Нижняя Мактама Альметьевского района Татарстана.

"Наряду со строительными отходами найдены медицинские карточки населения. Площадь захламления составила 24 кв.м. Предположительно, отходы вывезены из лечебно-профилактического учреждения города, они образовались при проведении капитального ремонта", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

Татарстан

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