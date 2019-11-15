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На воронежской дороге нашли медкарты местных жителей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Следователи организовали проверку по сообщениям в СМИ о медицинских картах, обнаруженных на проезжей части в городе Павловске Воронежской области, говорится в сообщении СУ СКР по региону в пятницу.

В СМИ сообщалось, что накануне на дороге одной из улиц города жители Павловска обнаружили десятки историй болезней пациентов районной больницы, а также индивидуальные карты беременных и рожениц, в которых были указаны анкетные данные граждан, их домашние адреса, диагнозы и результаты обследований.

Отмечается, что тем самым в открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и врачебную тайну.

Воронежская область

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