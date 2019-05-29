Часть попавших в ДТП в Приморье китайских туристов решила вернуться в КНР

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Власти приморского Уссурийска, где во вторник перевернулся автобус с китайскими туристами, окажут помощь в возвращении иностранцев на родину, сообщила агентству "Интерфакс" представитель мэрии города.

"Туристы переночевали в гостинице. Сегодня будет решаться вопрос об их транспортировке. Часть туристов захотела вернуться в Китай, на муниципальном транспорте их доставят до границы, а часть будет продолжать путешествие, они отправятся во Владивосток", - сказала представитель.

Как сообщалось, на автодороге Хабаровск-Владивосток возле города Уссурийск во вторник перевернулся автобус с китайскими туристами. Два туриста погибли. По разным данным, от 13 до 19 человек получили травмы различной степени тяжести. По данным на утро среды, в больнице оставались трое туристов и водитель, медики оценивают их состояние как стабильное.

После ДТП 38 китайских туристов из перевернувшегося на трассе в Приморье автобуса разместили в гостинице города Уссурийска. Гражданам КНР оказана вся необходимая помощь.

Власти Приморья выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что окажут помощь в доставке тел погибших на родину.

Перевозку осуществляла транспортная компания "Приморавтотранс", работающая на международных направлениях. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за резкого ухудшения самочувствия.