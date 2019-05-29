ФАС возбудила дело против "Ростелекома"

По данным ведомства, госоператор отказывался пропускать трафик "Мегафона" на сети местной телефонии в регионах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.

По данным ФАС, "Ростелеком" отказывался от заключения договоров с "Мегафоном" в ряде регионов, которые предполагали обеспечение пропуска трафика от сетей зоновой телефонной связи "Мегафона" на сеть местной телефонии "Ростелекома".

Речь идет о Воронежской области, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Ростовской области, указывает регулятор.

До 30 апреля "Ростелекому" было выдано предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательство, однако госоператор не проинформировал об их устранениях к моменту возбуждения дела.

В пресс-службе "Ростелекома" отказались от комментариев. Представитель "Мегафона" на момент публикации сообщения не ответил на запрос "Интерфакса".