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ФСБ обвинила задержанного при въезде в Крым националиста в создании схрона с взрывчаткой

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение мужчине за схрон с боеприпасами и взрывчаткой на территории Крыма, сообщило управление ФСБ России по республике Крым и Севастополю в среду.

"Предъявлено обвинение 57-летнему гражданину России, задержанному при въезде в Крым 12 декабря 2018 года. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина весной организовал схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами "для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова". Сотрудники УФСБ обнаружили в тайнике 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

По информации УФСБ, обвиняемый причастен к деятельности националистического военизированного формирования "батальон им. Номана Челебиджихана", который подконтролен Ленуру Ислямову - организатору энергетической блокады Крыма в 2015 году.

Организатор продовольственной и энергетической блокад Крыма бизнесмен Ислямов в декабре 2015 года заявил о решении создать крымско-татарский батальон для выполнения поставленных украинским Генштабом задач по возврату полуострова в состав Украины.

Исламские богословы Крыма в январе 2016 года издали фетву, запрещающую мусульманам полуострова вступать в батальон Ислямова.

Они также выразили возмущение использованием имени первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии Номана Челебиджихана (1885-1918) в названии батальона.

В России в отношении Ислямова возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.

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Теги: ФСБ России

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