Минюст предложил не помещать в карцеры СИЗО инвалидов первой группы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минюст предложил запретить сажать в карцер содержащихся в СИЗО инвалидов первой группы. Об этом говорится в поправках ведомства, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

Также в документе есть предложение установить повышенные нормы питания для инвалидов первой и второй групп. Предполагается, что порядок установки таких норм разработает правительство.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующий закон об арестованных не содержит каких-либо правил для инвалидов этих групп.