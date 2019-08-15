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Минюст предложил не помещать в карцеры СИЗО инвалидов первой группы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минюст предложил запретить сажать в карцер содержащихся в СИЗО инвалидов первой группы. Об этом говорится в поправках ведомства, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

Также в документе есть предложение установить повышенные нормы питания для инвалидов первой и второй групп. Предполагается, что порядок установки таких норм разработает правительство.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующий закон об арестованных не содержит каких-либо правил для инвалидов этих групп.

Минюст

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