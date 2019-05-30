Думский комитет одобрил разрешение выращивать опийный мак в научных целях

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по охране здоровья уточнил ко второму чтению цели, для которых допускается культивирование в РФ опийного мака.

Соответствующие поправки были одобрены на заседании комитета по охране здоровья при подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

Согласно поправкам, на территории РФ допускается культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности для производства используемых в медицинских целях или ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ.

В первом чтении этот правительственный законопроект, отменяющий запрет на производство опийного мака, был принят в марте 2019 года.

Как отмечается в сопроводительных материалах, в РФ зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия (девять из них включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - ЖНВЛП). Они производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций.

В связи с этим правительство считает, что целесообразно организовать полный цикл производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений на территории России.