Поиск

Думский комитет одобрил разрешение выращивать опийный мак в научных целях

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по охране здоровья уточнил ко второму чтению цели, для которых допускается культивирование в РФ опийного мака.

Соответствующие поправки были одобрены на заседании комитета по охране здоровья при подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

В РоссииЗаконопроект о разрешении выращивать опийный мак в медицинских целях прошел I чтениеЗаконопроект о разрешении выращивать опийный мак в медицинских целях прошел I чтениеЧитать подробнее

Согласно поправкам, на территории РФ допускается культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности для производства используемых в медицинских целях или ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ.

В первом чтении этот правительственный законопроект, отменяющий запрет на производство опийного мака, был принят в марте 2019 года.

Как отмечается в сопроводительных материалах, в РФ зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия (девять из них включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - ЖНВЛП). Они производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций.

В связи с этим правительство считает, что целесообразно организовать полный цикл производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений на территории России.

Госдума

Новости

Друзя не стали исключать из клуба "Что? Где? Когда?" после обвинений в подкупе

Друзя не стали исключать из клуба "Что? Где? Когда?" после обвинений в подкупе

Глава ВЦИОМ объяснил, что происходит с рейтингом Путина

Глава ВЦИОМ объяснил, что происходит с рейтингом Путина

Генпрокуратура предложила обязать подростков сдавать тест на склонность к наркотикам

Генпрокуратура предложила обязать подростков сдавать тест на склонность к наркотикам

РПЦ призвала ввести мораторий на генную модификацию человека

РПЦ призвала ввести мораторий на генную модификацию человека

Госдума ужесточила наказание за "пьяные" ДТП с жертвами

Госдума ужесточила наказание за "пьяные" ДТП с жертвами

Правительство ввело балльную систему господдержки автопрома

Правительство ввело балльную систему господдержки автопрома

В России завершена разработка модернизированного "самолета судного дня"

В России завершена разработка модернизированного "самолета судного дня"

В Кремле видели данные о падении рейтинга доверия Путину и ждут разъяснений социологов

В Кремле видели данные о падении рейтинга доверия Путину и ждут разъяснений социологов

ФАС связала рост цен на билеты в плацкарте с подорожанием авиаперевозок

ФАС связала рост цен на билеты в плацкарте с подорожанием авиаперевозок

Российский производитель конфет обвинил Белоруссию в завышенных требованиях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');