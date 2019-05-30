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В РПЦ назвали количество аварийных и разрушенных храмов в России

Ранее патриарх Кирилл заявил, что в стране строят три новых церкви в сутки

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В России больше четырех тысяч храмов находятся в аварийном или руинированном состоянии, заявил журналистам глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Поручение составить реестр таких церквей было дано в ноябре 2018 года. 30 мая председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховски Тихон (Шевкунов) представил в Священном Синоде об этом доклад.

В РПЦ встревожены ситуацией, отметил Легойда. Он добавил, что работа по восстановлению церквей ведется постоянно и аварийных храмов становится меньше с каждым годом. В деревнях, где не осталось жителей, он предложил церкви консервировать, чтобы их разрушение не продолжалось.

26 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что церковь строит в среднем три храма в сутки, и добавил, что это 30 тысяч храмов за десять лет. Он объяснил, что это связано не с избытком денег у РПЦ, а с тем, что народ, пройдя "через годы атеизма", "и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается".

Позднее он уточнил, что в России за последние девять лет построили 9 тысяч храмов и что это делается не по приказу властей, а для людей. По его словам, за исключением "политико-экзотических случаев", во всех остальных случаях народ горячо поддерживает строительство новых церквей.

РПЦ патриарх Кирилл Владимир Легойда Тихон Шевкунов

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