Госдума приняла в первом чтении закон, упрощающий процедуру получения номеров для машин

Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, совершенствующий процедуру получения номерных знаков автомобиля.

Законопроект был внесен в Думу депутатом от КПРФ Михаилом Авдеевым. Проект закона предусматривает возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и с последующим их получением владельцем транспортного средства самостоятельно у изготовителей номеров.

Законопроект также меняет перечень документов, необходимых для совершения регистрационного действия от имени владельца транспортного средства. Обязательным будет представление паспорта владельца машины. Исключение составят случаи, когда автомобиль регистрируется с участием специализированной организации или при наличии у представителя владельца нотариально удостоверенной доверенности.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что не во всех субъектах РФ есть достаточное количество пунктов изготовления регистрационных знаков.

Депутат указывает, что достаточно высокий уровень обеспеченности такими пунктами (более 80%) наблюдается лишь в 11 субъектах РФ (Татарстан, Краснодарский край, Волгоградская, Калужская, Калининградская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Ленинградская области и Петербург). В 32 регионах страны этот показатель не достигает и 30%. В этих регионах пункты, как правило, располагаются только в региональных столицах или крупных городах.

Примерно в половине субъектов РФ пункты изготовления государственных регистрационных знаков располагаются на удалении более 100 км от регистрационных подразделений. На территории Чукотского и Ненецкого автономных округов такие пункты и вовсе отсутствуют, говорится в пояснительной записке.