Законопроект, разрешающий нейтрализовывать дебоширов в самолетах, прошел I чтение в ГД

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о праве экипажа нейтрализовать дебоширов в полете.

Воздушный кодекс РФ дополняется нормой о том, что командир воздушного судна вправе отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности авиакомпании о пресечении ими противоправных действий дебоширов с использованием специальных средств сдерживания, которые должны быть на борту самолета.

Перечень этих "специальных средств сдерживания", а также правила их применения будет устанавливать правительство РФ.

Автор законопроекта, член комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов (ЛДПР) отметил, что это могут быть пластиковые наручники, которыми можно зафиксировать руки и ноги дебошира, который представляет угрозу жизни и здоровью пассажиров, безопасности полета.