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Минздрав напомнил любителям кальянов, что в них размножаются бактерии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минздрав России выступил за запрет кальянов, в том числе бестабачных, в барах, поскольку он вреден для здоровья посетителей и работников.

"Минздрав России поддерживает меры, направленные на сокращение потребление любой табачной продукции. Потребление кальянов не является исключением", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

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В министерстве отмечают, что "опасность представляют и бестабачные кальяны - по данным исследований, употребление бестабачных кальянов создает дополнительные риски распространения инфекционных заболеваний в связи с тем, что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий".

"В кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких, пребывание в кальянных может быть опасно для здоровья посетителей, в том числе пассивных курильщиков", - говорится в сообщении.

Там ссылаются на научные исследования, согласно которым получено много доказательств того, что курение кальяна приводит к развитию сердечно-сосудистых болезней и раку. "Курение бестабачных кальянов является вредным и заслуживает продолжения исследования для предотвращения связанных с этим неблагоприятных последствий для здоровья", - отмечается в сообщении министерства.

Минздрав

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