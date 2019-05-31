Глава ВЦИОМ назвал сенсационными результаты нового опроса доверия Путину

Соцопрос 29 мая показал, что президенту РФ доверяют не 30%, а 72,3%", сказал Валерий Федоров

Президент России Владимир Путин Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что последние опросы доказывают безосновательность любых разговоров о снижении поддержки или доверия президенту Владимиру Путину.

"Мы впервые в истории опросов, 29 мая решили напрямую спросить людей - вы Путину доверяете или нет? При этом каждый мог выразить доверие Путину как президенту, как человеку, как наставнику. (...) Каждый решал сам. Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%", - сказал Федоров "Интерфаксу", комментируя обнародованные в пятницу данные последнего опроса ВЦИОМ.

Он сообщил, что теперь этот вопрос будет задаваться регулярно.

"Эти данные, - заявил Федоров, - делают неактуальными любые разговоры о падении рейтинга, снижении уровня поддержки Путина, вопрос закрыт".

24 мая ВЦИОМ распространил результаты соцопроса, согласно которому, по состоянию на вторую декаду мая, Путин пользовался доверием 31,7% россиян. Не доверяют ему 6,6% граждан. При этом деятельность Путина на посту президента одобряют 65,8% участников опроса, не одобряют 25,2% респондентов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ждут разъяснений социологов по поводу расхождения между уровнем поддержки Путина и доверием к нему.

Федоров пояснил, что главным показателем, который используется для измерения рейтинга Путина является оценка его работы на посту президента России. Этот показатель глава ВЦИОМ считает главным потому, что он "не про выборы, до которых еще пять лет, а про ежедневную работу и ее результаты, как с ней справляется власть, прежде всего глава государства".

По его мнению, вопрос о том, как респонденты оценивают работу Путина на посту президента в межвыборный период, является самым главным.

"По этому показателю у главы государства отмечается уверенный рост: если в январе этого года работу Путина на посту президента одобряли 61,7% респондентов, то сейчас - 64,5%", - отметил социолог.

Он сообщил, что кроме этого, ВЦИОМ регулярно просит респондентов назвать 4-5 российских политиков, которым они бы доверили решение самых важных вопросов в России. При этом никакого списка политиков не предлагается.

"В этом опросе от 24 мая имя главы государства назвали 30,5% опрошенных. Но это не может означать, как некоторые посчитали, что Путину доверяют только 30,5% опрошенных", - отметил Федоров.

Именно в этой связи, пояснил он, в опросе 29 мая был поставлен прямой вопрос о доверии или недоверии именно Путину.

"Такое различие получилось потому, что сейчас нет никаких федеральных выборов, они не скоро, людей волнуют доходы, цены, здравоохранение. Любые разговоры о снижении поддержки или доверия Путину безосновательны" - заявил Федоров.

Согласно обнародованном в пятницу ВЦИОМ данным опроса, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% респондентов (не доверяют 23,7%), о доверии Дмитрию Медведеву заявили - 37%, Владимиру Жириновскому - 36,1%, Геннадию Зюганову - 32,6%, Сергею Миронову - 26,7% опрошенных.

Всероссийский опрос проведен 29 мая, опрашивались 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.