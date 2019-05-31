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Что произошло за день: пятница, 31 мая

Сенсационные результаты опроса ВЦИОМ о рейтинге президента, дискуссия вокруг поставок российских С-400 Турции и удаленные сцены из фильма об Элтоне Джоне

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал сенсационными результаты опроса по оценке рейтинга президента. На этот раз социологи напрямую спрашивали респондентов, доверяют ли они Владимиру Путину, и 72,3% ответили положительно.

- Bloomberg сообщил, что РФ отказалась поставить Ирану системы С-400. Российский источник опроверг эти слухи, отметив, что Тегеран не обращался с такой заявкой, а существующий контракт по С-300 выполняется. Между тем Bloomberg сообщил, что Анкара и Вашингтон создадут рабочую группу для обсуждения ситуации с поставками систем С-400 Турции.

- Власти Косова объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Косовский премьер Рамуш Харадинай заявил, что гражданин РФ занимался "антиконституционной деятельностью, расшатывал мир и стабильность". МИД РФ увидел в действиях косовских властей пренебрежение к ООН.

- Владимир Путин присвоил аэропортам имена великих соотечественников. В частности, согласно президентскому указу, аэропорт "Шереметьево" получил имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова, "Внуково" - Андрея Туполева.

- В деле "Седьмой студии" появился еще один подозреваемый. По данным Forbes, речь идет о петербургском бизнесмене Валерии Синельникове. Его подозревают в обналичивании денег для театральной компании Кирилла Серебренникова. Сообщается, что мужчина признал вину.

- Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали некоторые сцены. Критики обратили внимание, что из картины "Рокетмен" убрали кадры, касающиеся гомосексуальных отношений певца. В Минкультуры объяснили внесенные изменения решением самого прокатчика. Между тем в кинотеатре "Пионер" заявили о готовности показать фильм без купюр, если оригинальная версия получит прокатное удостоверение.

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