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Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.

"Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы. И то, что он не может их сознательно выразить, не означает его одобрения ваших публикаций", - говорится в сообщении Роскомнадзора, приуроченного к Международному дню защиты детей, на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

В нем отмечается, что ежедневно в лентах социальных сетей можно встретить тысячи фотографий детей, которые публикуют их родители. "При этом, стремясь поделиться со всем миром своим маленьким большим счастьем, они, к сожалению, не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков", - говорится в сообщении.

Между тем, повзрослев, ребенок столкнется с размещенными в интернете своими младенческими и детскими фотографиями, и стоит задуматься, как он к этому отнесется. В Роскомнадзоре напомнили, что "сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно".

"Одноклассники могут найти его фотографии и использовать их для его травли", - предупреждают в ведомстве.

"А самое страшное происходит, когда эти фотографии начинают использовать преступники. Например, в последнее время мы фиксируем много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей", - заявили в Роскомнадзоре.

Международный день защиты детей был учрежден в 1949 году в Париже решением конгресса Международно-демократической федерации женщин. С 1950 года этот день ежегодно отмечается 1 июня.

Роскомнадзор

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