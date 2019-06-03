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Третья волна отключения аналогового вещания федеральных каналов начнется в РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Еще 36 регионов России с понедельника, 3 июня, переходят с аналогового на цифровое вещание федеральных каналов. В этом году в России произойдёт окончательный переход к цифровому формату вещания обязательных общедоступных и федеральных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов.

Как сообщил ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, третий этап отключения "аналога" станет крупнейшим в Европе, так как в 36 регионах, которых он коснётся, проживает 62 млн человек. Он уточнил, что для на оказание помощи в переходе на "цифру" социально бедным слоям населения в этих регионах было зарезервировано 900 млн рублей.

В понедельник прекратят вещание в аналоговом формате все основные федеральные, общероссийские каналы в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, а также в Адыгее, Бурятии, Коми, Марий Эл, Якутии, Северной Осетии, Татарстане, Хакасии и Туве.

В течение недели на экранах телевизоров у тех, кто не приготовился к переходу, будет транслироваться информационный ролик, подробно рассказывающий об отключении аналогового вещания с указанием, как и где купить необходимое оборудование, как его подключить и настроить, а в случае возникновения дополнительных вопросов запущена "горячая линия". Также помощь в подборе оборудования и его подключении оказывают волонтеры.

По данным РТРС, в настоящее время в России продается более 2 тыс. моделей телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2, что составляет 93% от всех доступных на рынке моделей. Минимальная цена телевизора - чуть больше 6 тыс. руб. В розничной продаже также представлены более 200 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам, цена которых начинается с 990 рублей. Если модель не поддерживает цифровой стандарт, к ней понадобится приставка стандарта DVB-T2.

В соответствии с принятой еще в 2008 году федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы", в России была построена инфраструктура для распространения цифрового сигнала, который будет доступен 98,5% населения страны. Остальные 1,5% населения будут получать цифровое вещание через спутниковых операторов.

Согласно ранее утвержденному правительством графику, аналоговое вещание для федеральных каналов отключается в РФ в три этапа: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Пилотный проект по переходу с "аналога" на "цифру" начался 3 декабря 2018 года в Тверской области и по оценке Минкомсвязи оказался удачным, что позволяет с уверенностью перейти к поэтапному отключению аналогового вещания федеральных общедоступных телеканалов по всей стране.

11 февраля на "цифру" перешли семь наиболее подготовленных на тот момент регионов - Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская республика. 15 апреля переключились еще 20 регионов, в том числе Москва и Подмосковье. По данным Минкомсвязи, обе волны прошли успешно.

25 апреля по итогам заседания правительства было принято решение о переносе сроков отключения "аналога" для 21 региона на 14 октября.

В состав первого мультиплекса входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр", в состав второго: "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ и "Муз ТВ".

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