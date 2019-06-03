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Роскосмос собрался запустить человекоподобного робота FEDOR на МКС в этом году

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Андроидный робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) полетит в августе на пилотируемом корабле "Союз" на Международную космическую станцию, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Он будет лететь, как вы знаете на корабле, который планируется сейчас, в качестве эксперимента", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос о планах использования робота в космонавтике.

Ранее сообщалось, что FEDOR планируется использовать при полетах корабля "Федерация", однако недавно в СМИ появилась информация о том, что он может быть запущен уже в этом году.

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В ходе экспериментального полета будет изучаться работа систем робота. "Это очень интересное направление техники, которое позволяет расширить возможности человека, но в данном случае это будет чисто как эксперимент", - сказал исполнительный директор "Роскосмоса".

Робот

В ноябре 2016 года сообщалось, что специалисты РКК "Энергия" будут участвовать в создании робота, который может отправиться в космос на пилотируемом транспортном корабле (ПТК) нового поколения "Федерация". "Устройство будет создано на базе робота FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), разработчики - НПО "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований", - говорилось в сообщении пресс-службы корпорации.

В РКК "Энергия" с 2009 года с участием Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) ведутся работы по созданию адаптивного программируемого робота функционально-антропоморфного типа.

В 2016 году корпорация в кооперации с ЦНИИ РТК и НПО "Андроидная техника" выиграла конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию робота космического назначения "Косморобот" для перспективных космических объектов. "Его опытная эксплуатация планируется в 2020-2024 гг. в составе научно-энергетического модуля российского сегмента Международной космической станции", - говорилось в сообщении.

В апреле 2019 года НПО "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований передали "Роскосмосу" и РКК "Энергия" робота для исследования возможности его применения в пилотируемых программах. В составе комплекса - мобильный робот, пульты управления, средства интеграции и наземный сегмент.

Роскосмос FEDOR

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