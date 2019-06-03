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Корабль Cargo Dragon с почти двумя тоннами груза отстыковался от МКС

Он находился на станции в течение четырех недель

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Космический грузовик Cargo Dragon 3 июня отстыковался от Международной космической станции. Он должен доставить на Землю результаты экспериментов, проведенных на МКС, и другие грузы общей массой 1,9 тонны, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Dragon был пристыкован к станции на протяжении четырех недель. В начале мая он доставил на МКС продукты и оборудование для научных исследований.

По команде из Центра управления полетами в Хьюстоне 17-метровая автоматическая "рука-манипулятор" Canadarm-2 отвела корабль от стыковочного узла американского сегмента МКС Harmony. После завершения операции Cargo Dragon был выпущен в автономный полет на орбите.

Схождение с орбиты корабль должен начать после примерно пяти часов автономного полета, в 23:56 по московскому времени. После этого он приводнится в Тихом океане в 325 км к юго-западу от города Лонг-Бич в Калифорнии.

Это уже 17-й по счету полет Cargo Dragon к МКС. Они осуществляются по коммерческому контракту NASA с компанией SpaceX Илона Маска, которой принадлежат ракета-носитель и автоматический корабль-грузовик.

На МКС остаются пристыкованными американский грузовой корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman, два российских грузовых корабля "Прогресс" и два пилотируемых корабля "Союз".

NASA SpaceX Cargo Dragon Cygnus МКС

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