Поиск

СКР возбудил дело в отношении сахалинца, напавшего с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В отношении сахалинца, напавшего в понедельник днем с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска в здании городской администрации, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"В отношении 31-летнего жителя города Холмска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Установлено, что 03 июня 2019 года во второй половине дня подозреваемый, находясь в холле здания администрации г. Южно-Сахалинска, нанес топором, принесенным с собой, не менее 5 рубленых ран в области головы и туловища одному из находящихся там людей", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, устанавливаются мотивы совершенного преступления, отмечает пресс-служба.

"Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - добавили в пресс-службе.

Сахалин Южно-Сахалинск

Новости

Склад с нефтепродуктами загорелся в Красноярске

Что произошло за день: понедельник, 3 июня

"Коммерсанту" грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

СКР возбудил уголовное дело против топ-менеджеров "Тольяттиазота"

СКР возбудил уголовное дело против топ-менеджеров "Тольяттиазота"

Суд арестовал экс-губернатора Конькова по делу о хищении 700 млн рублей

Опубликован X Национальный рейтинг университетов "Интерфакса"

Опубликован X Национальный рейтинг университетов "Интерфакса"

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Умер заключенный из орловской колонии, где устроили банкет на Пасху

Вексельберг назвал "тотальным жизненным кризисом" санкции США против него

Миллиарды полковника Захарченко

Одного из фигурантов дела полковника Захарченко заподозрили в фальсификации улик

Одного из фигурантов дела полковника Захарченко заподозрили в фальсификации улик
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');