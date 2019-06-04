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Превышения концентрации вредных веществ в воздухе во время пожара на складе ГСМ в Красноярске не зафиксировано

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Выездная лаборатория МЧС не зафиксировала превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ во время ночного пожара на кладе ГСМ в Красноярске, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Для замеров предельно-допустимых концентраций (ПДК) опасных веществ воздухе на месте пожара работает выездная лаборатория. В настоящее время ПДК в пределах нормы", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник пожар начался на складе горюче-смазочных материалов в промышленной зоне Красноярска, на площади 1 тыс. кв. метров. Была угроза распространения огня на соседние здания. Пожар локализован через два часа, погибших и пострадавших нет. От МЧС на месте работают 11 единиц техники и 35 человек личного состава.

Красноярск

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