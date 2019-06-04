Четыре человека ранены при взрыве гранаты на Кубани

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва в автомобиле в Краснодарском крае, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Среди пострадавших, по предварительной информации, есть один ребенок.

В пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю агентству "Интерфакс" подтвердили, что четыре человека пострадали, предположительно, при взрыве гранаты в городе Гулькевичи во вторник вечером.

Между тем источник в службе скорой помощи сообщил "Интерфаксу", что от взрыва гранаты на Кубани один человек погиб и двое пострадали. А взрыв этот, по данным источника, произошел в городе Гулькевичи "в одном из домов"

С места инцидента в больницу госпитализированы двое, еще один погиб. "У пострадавших диагностированы осколочные ранения. По наряду скорой они направлены в лечебно-профилактические учреждения", - сказал собеседник агентства.