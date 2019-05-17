Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.

В результате взрыва сам мужчина погиб на месте, ранения получили пять человек. Из них двое - работники банка, еще трое - местные жители, которые находились в помещении. Среди пострадавших оказался сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции, сообщила начальник отдела по связям с общественностью главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. По предварительной информации, жизни раненых ничто не угрожает.