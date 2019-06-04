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В РПЦ заявили, что пока не готовы принять папу римского в Москве

В РПЦ заявили, что пока не готовы принять папу римского в Москве
Папа Римский
Фото: Reuters

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что условия для визита папы римского Франциска в Москву сейчас отсутствуют.

"Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять. Мы бы не хотели, чтобы наши отношения испортились из-за этих настроений. Мы предпочитаем идти постепенно, без резких шагов", - сказал митрополит Волоколамский Иларион в интервью Швейцарскому католическому информагентству.

Как отметил глава Отдела внешних церковных связей, отношения между Римско-католической и Русской православной церквами развиваются в положительном ключе.

Иерарх, в частности, напомнил о состоявшемся в 2017 году принесении мощей святителя Николая из Бари в Москву и Санкт-Петербург.

"Это стало для нас событием огромного духовного значения. Оно стало возможным благодаря встрече патриарха Кирилла с папой Франциском в Гаване. Два с половиной миллиона людей поклонились честным мощам, люди стояли в очередях целыми днями в любую погоду (...) Такие события нужны, чтобы упрочить наши отношения", - отметил архипастырь.

Папа римский РПЦ

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