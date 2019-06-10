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Папа римский захотел поехать в Ирак

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск хочет в следующем году посетить Ирак, сообщает в понедельник портал Vatican News.

"Настойчивая мысль сопровождает меня, когда я думаю про Ирак, куда хочу поехать в следующем году, что он должен иметь возможность смотреть в будущее (...) и не возвращаться к бесконечным конфликтам региональных сил", - сказал понтифик.

С таким заявлением папа Франциск выступил на аудиенции с участием членов организации Roaco, оказывающей поддержку восточным католическим церквям.

Также во время речи папа римский упомянул сложные обстоятельства, сложившиеся на Украине и в Сирии. "И я не забываю Украину, чтобы мог найти мир ее народ, раны которого, вызванные конфликтом, я пытался смягчить", - заявил понтифик.

"Я с грустью думаю вновь о драме в Сирии и о грозных тучах, которые, кажется, сплотились над ней в некоторых еще нестабильных регионах, где риск крупного гуманитарного кризиса остается высоким", - добавил он.

папа римский Франциск Ирак

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