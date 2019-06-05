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В РЖД одобрили сделку на закупку и техобслуживание 13 "Сапсанов"

Сделка стоимостью 1,1 млрд евро позволит увеличить предложение мест на направлении Москва - Петербург более чем на треть

В РЖД одобрили сделку на закупку и техобслуживание 13 "Сапсанов"
Фото: ТАСС, Александр Тарасенков/ Интерпресс

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ОАО РЖД завершило одобрение сделки на сумму около 1,1 млрд евро на закупку 13 новых поездов "Сапсан" и их техническое обслуживание в течение 30 лет, сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Одобрение сделки завершилось 4 июня на заочном заседании совета директоров, отмечает "Ъ". Стоимость контракта на покупку 13 "Сапсанов" составила 513,5 млн евро, еще 585 млн евро потратят на их обслуживание в течение 30 лет. Поставки начнутся в 2022-2023 годах, уточнил источник "Коммерсанта".

Третья по счету закупка "Сапсанов" позволит увеличить предложение мест на направлении Москва - Санкт-Петербург на 37%, до 9,6 млн. Нынешние 16 "Сапсанов" заполнены на 92%, а к 2022 году их провозная способность окончательно исчерпается.

Из 13 новых поездов, уточняет газета, не все будут курсировать между двумя столицами. Часть из них будут задействованы на направлении Москва - Нижний Новгород.

Ранее ОАО РЖД заключало контракты на закупку восьми таких поездов в 2006 году (276 млн евро), еще восьми в 2011 году (297 млн евро). Поезд из новой партии подорожал на 14,5% по отношению к ценам 2006 года, отметил "Ъ".

РЖД Москва Санкт-Петербург

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