В Томске произошел сбой на серверах МВД

Автомобилисты не могут поставить свои машины на учет в ГИБДД

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Технический сбой на серверах МВД привел к невозможности поставить автомобиль на учет и сдать экзамен на водительские права, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"В настоящее время из-за технического сбоя нельзя получить госуслугу, которая предусматривает проверку по базе ГИБДД: регистрационные действия, сдача экзамена на получение водительского удостоверения и, собственно, его получение", - сказал он.

Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по устранению сбоя.