В информационной системе ГИБДД произошел сбой

Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Специалисты устраняют сбой в Федеральной информационной системе ГИБДД, возникший утром в среду, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"В настоящий момент система "висит", специалисты работают над скорейшим восстановлением", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проблема носит чисто технический характер.

Федеральная информационная система (ФИС) используется для сбора, распределения, учета, обработки и хранения всех сведений, поступающих из территориальных и региональных органов ГИБДД в единой базе. Она используется с 2016 года.