На Камчатке проснулся считавшийся потухшим вулкан Большая Удина

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вулкан Большая Удина, расположенный в Ключевской группе вулканов на Камчатке, до недавнего времени считавшийся потухшим, может взорваться. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Отмечается, что Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН за время своей работы с 1961 года регистрировал в этом районе лишь единичную слабую активность, однако с осени 2017 года толчки стали случаться всё чаще, их сила постепенно растет. В феврале 2019 года было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 4,3 - самое сильное в этой части Ключевской группы за всю историю наблюдений.

По мнению заведующего лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им.А. А. Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) Ивана Кулакова, если здесь произойдет извержение, "мало не покажется".

Ученые не исключают, что произойдет извержение взрывного типа, как и у расположенного рядом Безымянного, который не рассматривали как отдельный активный вулкан до тех пор, пока в 1956 году не произошел сильнейший направленный взрыв: пепел поднялся в небо на 35-40 километров.

Установленные на вулкане в 2018 году четыре сейсмостанции только с мая по июль 2018 года зарегистрировали под Большой Удиной 559 землетрясений. По статистике, извергаются около 60% вулканов в мире, начинающих проявлять такую активность.

"Изучив полученные данные сейсмической томографии, геологи пришли к выводу, что вулкан можно исключить из разряда потухших", - сказано в сообщении.

Кулаков отмечает, что на Большой Удине геологи зарегистрировали повышенные скорости продольных сейсмических волн и пониженные - поперечных, что свидетельствует о наличии активности в магматическом очаге.

"Несомненно, сейчас надо пристально наблюдать за Удиной, ее активацию непрерывно регистрируют сейсмические приборы Геофизической службы. Но так как никто никогда не рассматривал Удину как потенциальный источник опасности, сейсмические станции расположены далеко и только с одной стороны от вулкана, поэтому данных может оказаться недостаточно", - замечает ученый.

Со своей стороны, заведующий лабораторией сейсмического мониторинга Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН Вадим Салтыков отмечает, что в 2019 году вокруг вулкана установят дополнительные станции.

"Они простоят до зимы и должны зафиксировать даже очень слабую сейсмичность, определить ее источник с существенно большей точностью, чем позволяет постоянная региональная сеть", - приводятся в сообщении его слова.